Wie arbeiten wir vor und hinter den Kulissen? Wir stellen das Konzept der Sendung und unsere Redaktion vor. Mit hr-Fernsehmoderator Daniel Johé, Redaktionsleiterin Claudia Bohm und fünf Redakteur*innen der Sendung.

Am Donnerstag, 4. November 2021, öffnen wir bei "Dein Tag im hr " virtuell die Türen zu unseren Redaktionen, Studios und Programmen. Dabei lassen wir Euch, unsere Nutzer*innen, in über 20 Live-Videosessions hinter die Kulissen des Hessischen Rundfunks schauen. Wir zeigen Euch, was wir tun, um die Menschen in Hessen täglich zuverlässig zu informieren und zu unterhalten. Wir freuen uns auf Fragen, Feedback und lebendige Diskussionen. Jetzt einchecken und dabei sein!

