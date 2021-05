Der Hype um Bitterstoffe – Was ist dran?

In den Sozialen Medien gibt es einen regelrechten Hype um Bitterstoffe. Sie sollen gesund machen. Dazu noch schlank, schön und gut gelaunt! Beworben werden, neben Tees, auch Pillen. Stimmt das Heilsversprechen? Und was bewirken Bitterstoffe in unserem Organismus?