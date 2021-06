Wer in Deutschland ans Wasser will, denkt eher an den Norden als an Bayern: zu Unrecht, wie sich zeigt. Denn im malerischen Städtchen Lindau am Bodensee steht der südlichste Leuchtturm Deutschlands – ein wunderbares Fotomotiv. Wer den Ausblick von dem charmanten Leuchtturm ausgiebig genossen hat, kann seinen Urlaub mit einem Segelschnupperkurs aktiver gestalten. Denn um Wassersport auszuüben, muss es weder die Nord- noch die Ostsee sein – auch hier in Lindau kommt eine gute Brise auf.