Diese Anleitung kommt von Erich's Palettenmanufaktur, Jesberg.

Material:

4 x Europalette

16 - 18 Schrauben (4,5 x 70 mm)

Maschinen:

Stichsäge

Akkuschrauber

Schleifmaschine/Papier

Herstellung:

Vier Paletten besorgen (Zwei Paletten dienen als Seitenteile, eine als Sitzfläche, eine als Rückenlehne).

Jeweils eine Palette einmal links und einmal rechts der Mitte durchsägen, sodass man zwei Seitenteile bekommt – linke und rechte Seite (Sägeseite nach hinten, die jeweils andere Hälfte der abgesägten Palette ist Abfall).

Damit die Sitzfläche etwa 45 cm hoch ist, müssen die Seitenteile noch etwas gekürzt werden. Dazu die unteren Bretter (Holzklötze) der geteilten Seiten absägen.

Für die Sitzfläche eine Palette unterhalb des Mittelbretts teilen (ungefähr zwischen dem dritten und vierten Deckbrett). So entsteht eine Sitzfläche von etwa 120 x 50 cm. Nun die Seitenteile mit der Sitzfläche verschrauben. Dazu die Sitzfläche auf die Holzklötze der beiden Seitenteile legen und verschrauben.

Die vierte Palette zunächst ebenso Teilen wie die Sitzfläche. Anschließend die beiden Holzklötze links und rechts herausschneiden.

Aus Resten 9 x 14 cm große Brettchen schneiden und diese auf die Holzklötze der Seitenteile schrauben. Sie halten später das Rückenteil.

Rückenteil in der gewünschten Neigung an den Brettchen mit Schrauben fixieren.

Zuletzt vorstehende Nägel versenken und das Holz an Armlehnen und Sitzfläche abschleifen.

Weitere Informationen Kontakt Erich's Palettenmanufaktur

Christopher Heinrich

Hauptstraße 9

34632 Jesberg



Telefon: 0163 4806584

E-Mail: c.heinrich.elnrode@gmail.com Ende der weiteren Informationen



Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 09.07.2021, 18:45