Steinwüsten und exotische Pflanzen in hessischen Vorgärten sind für heimische Vögel und Insekten ein Graus. Die Ratgeber zeigen pflegeleichte Alternativen auf. Wieviel Pflege und Wasser Pflanzen derzeit brauchen, erfahren wir im Palmengarten Frankfurt. In unserer Wochenserie kümmern wir uns um Suchtkranke; denen hilft vor allem Struktur im Alltag in ihrem täglichen Kampf.