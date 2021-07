Kirche in der Krise Missbrauchs-Skandale und fragwürdige Entscheidungen sorgen für immer mehr Kirchenaustritte. Die Kirche steckt in der Krise – oder hilft sie Menschen dort auch raus? Reporter Jens Pflüger gibt Tipps für die Tierunterbringung in Ferienzeiten und in Darmstadt besuchen wir ein ökologisches Wohnprojekt: die Glashausnachbarschaft ...