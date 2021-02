Kohlenhydratarme Nudeln – die gibt es! Wir gucken, was drin ist und testen, wie sie schmecken. Grund zur Freude gibt es auch, denn unsere Ratgeber-Reporterin besucht eine Lachtrainerin, die erklärt, wie wir uns fröhlich und gesund lachen können. Auch für Romantik ist heute gesorgt: In der dritten Folge unserer Wochenserie übernachten wir in einem echten historischen Schloss in Polen.