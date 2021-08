Vegetarisch grillen: Die Auswahl an fleischlosen Grill-Alternativen wird immer größer. Wir finden heraus, wie gesund vegetarische Bratwürste, Burger-Patties & Co sind. Wie seltene Tomatensorten schmecken und welche Pflege Tomatenpflanzen im heimischen Garten jetzt brauchen, erfährt unser Ratgeber-Reporter. Tipps, wie man im eigenen Garten einen Grillplatz anlegt, gibt es vom Handwerker-Profi. 2 Liter am Tag zu trinken, ist für viele gar nicht so einfach. Wir geben Rat, wie es gelingen kann.