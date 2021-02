Bei Schlafstörungen sollen Sprays oder Heißgetränke mit dem Hormon Melatonin helfen. Wir fragen bei einem Schlafexperten nach, wie und ob diese Mittel wirken. Und wer sich einen gesunden Drink aus Gemüse und Obst zubereiten will, kommt um einen Entsafter nicht herum. Wir haben einige Geräte getestet. Außerdem wird unsere Ratgeber-Reporterin Teil der Aktion „#lichtfenster“ und erklärt, wie wir auf virtuellem Weg alle gemeinsam ein Zeichen zum Gedenken an die Toten der Corona-Pandemie setzen können. Und in der letzten Folge unserer Wochenserie übernachten wir am Highway No. 1 in einem der außergewöhnlichsten Hotels in Kalifornien.