Wir erklären, was Betroffene und Angehörige von Mobbing tun können. Unser Reporter besucht einen Digital-Lotsen, der ehrenamtlich älteren Hess*innen bei Problemen in der digitalen Welt zur Seite steht. Außerdem nehmen wir die Qualität von preiswerten LED-Leuchten unter die Lupe. Und in der heutigen Folge unserer Wochenserie zeigt unsere Malermeisterin, wie man einer Arbeitsplatte in der Küche einen stylischen Metallic-Look verpasst.