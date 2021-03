Warum ist es so schwierig, Beruf und Familie zu vereinbaren und wie kann es funktionieren? Zoos, Tierparks und Gärten öffnen wieder. Wir schauen uns an, wie es im Kronberger Opelzoo funktioniert. Beim „Verschwendungs“-Fasten versuchen wir, achtsamer mit Lebensmitteln umzugehen und weniger zu verschwenden. Wie Frauen finanziell vorsorgen können, um nicht in Altersarmut zu geraten, besprechen wir außerdem mit einer Expertin.