Sekten in Corona-Zeiten Halt und Orientierung, das bieten religiöse Splittergruppen gerade in Corona-Zeiten. Wir schauen, welche es gibt und wie sie auf „Mitgliederfang“ gehen. In unserer Wochenserie wird mit Lust gefastet und heute auf das Handy verzichtet. Unsere Reporterin Anne Chebu lässt sich erklären, was jetzt nötig ist, damit die Stauden im Garten bald wieder kräftig blühen ...