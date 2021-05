Wir zeigen, worauf es beim sicheren Fahren eines Campers ankommt und wo Sie damit überall übernachten dürfen. Zum "Tag des Schlaganfalls" erfahren wir, wie man einen Schlaganfall erkennt und wie man bei einem Verdacht richtig reagiert. In unserer Wochenserie testen wir Museen und starten mit dem Mathematikum in Gießen, wo Mathematik lebendig wird. Wir erklären, was Windpocken und Gürtelrose bei Erwachsenen so gefährlich macht und geben Erste-Hilfe-Tipps für den Hund.