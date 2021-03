Immer öfter werden Lebensmittel zurückgerufen, weil sie nicht in Ordnung sind. Wir fragen nach, warum das so ist. Im letzten Teil unserer Fasten-Serie versucht Reporterin Maike Tschorn, auf (fast) alles zu verzichten und lebt drei Tage in einem leeren Haus. Außerdem schauen wir uns Corona-Schnelltests für Laien an, werfen einen Blick auf die richtige Mundhygiene, denn die soll auch vor Corona schützen. Und die Stiftung Warentest hat Kopfhörer für Kinder getestet – viele haben schlecht abgeschnitten.