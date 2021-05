Wenn sauer lustig macht, macht bitter dann schön? Wir wirkungsvoll sind Bitterstoffe? Ratgeber-Reporterin Anne Chebu erkundigt sich am Tag der Pflege, was sich in Sachen Pflegeberufe tut. Das Museum für Sepulkralkultur in Kassel wirft in seinen Ausstellungen einen ungewohnten Blick auf das Sterben und den Tod, als Bestandteil unseres Lebens. Und: Rhabarber hat jetzt Saison. Wir zeigen, was Sie damit Leckeres zaubern können.