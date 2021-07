Eine bakterielle Infektion an der Wirbelsäule zwingt einen kleinen Jungen beinahe in den Rollstuhl. Nur eine komplizierte Operation kann ihn retten. Gras- oder Herbstmilben sorgen für juckende Pusteln. Wir haben Tipps gegen die Plagegeister. In unserer Serie geht es um betrügerische Geschäfte an der Haustür und wie man sich wehren kann. Außerdem rechnen wir nach, wie viel ein Haustier im Unterhalt kostet.