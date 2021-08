Was Angehörige tun können, um eine vermisste Person wiederzufinden und wie sie die Arbeit der Polizei am besten unterstützen, erklärt eine Beamtin des Landeskriminalamtes. Sternmärsche der Bewegung “Fridays for Future” in Frankfurt sollen Banken dazu bewegen, klimafreundlicher zu investieren. Auf dem Priepertsee versucht sich unsere Reporterin als Kapitänin auf einem Hausboot. Und wir klären, welche Art von Feuerlöscher man zu Hause haben sollte: Spraydose oder herkömmlicher Feuerlöscher?