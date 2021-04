Immer wieder werden Kinder Opfer von Entführungen und Gewaltverbrechen. Wir fragen bei der Polizei nach, wie sich Kinder wehren und wie Eltern ihre Kinder sensibilisieren können. Außerdem zeigen wir, was zu einem Picknick mit Alpakas alles dazugehört und an welchen Ort in der Pfalz die Mandelbaumblüte die Landschaft rosa färbt. Und wir gehen der Frage nach, wie Hirnvenenthrombosen durch Impfungen ausgelöst werden.