Trauern in Corona-Zeiten Die Pandemie macht Trauerbewältigung extrem schwer. Wir fragen eine Expertin, was womöglich helfen kann. Die neuste Eis-Kreation der Eismanufaktur Wicker heißt Nyangbo-Eis. Wir sind die Ersten, die kosten dürfen und wir besuchen die "heimliche Hauptstadt der Pfalz": Deidesheim. Außerdem klären wir, welche Pflichten Mieter*innen und Vermieter*innen bei Schimmel in der Wohnung haben und was gegen Schimmel hilft.