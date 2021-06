Blumige Werbeversprechen auf Produkten: Wie wirken die Slogans und was steckt tatsächlich dahinter? Der ADAC testet Leih-E-Scooter und schaut sich an, wie es um die Sicherheit steht. Wir zeigen eine Bienen-Oase mitten in Frankfurt und klären, warum sich die Insekten in Städten oft wohler fühlen, als auf dem Land. Wir machen Hot Dogs, über die sich sogar ein Gourmet freut und schauen uns an, was Salz, Meersalz und Fleur de Sel unterscheidet.