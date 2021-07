Reisen in Coronazeiten, ein Vabanquespiel, gegen das sich viele mit einer Versicherung schützen möchten. Wir sagen Ihnen, worauf sie achten sollten. Für alle, die dennoch in den Urlaub fahren, ist das oft mit langen Autofahrten verbunden. Wir geben Tipps zur Vermeidung des gefährlichen Sekundenschlafs. In unserer Serie "Verbraucherfalle" geht es um betrügerische Drückerkolonnen, die an der Haustür Verträge abschließen möchten. Außerdem verraten wir Ihnen, wie Sie sich vor Zeckenbissen schützen können.