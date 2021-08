Beckenendlage – Kaiserschnitt oder doch natürliche Geburt? Wir stellen Ihnen eine schonende Methode vor, mit der man Babys aus der Beckenendlage kurz vor der Geburt in die richtige Position bringen kann, um einen Kaiserschnitt zu vermeiden. Seit 20 Jahren gibt es Hessens erste Babyklappe in Hanau. Wie genau die Babyklappe funktioniert, bringt unsere Reporterin Kate Menzyk in Erfahrung. Die STIKO empfiehlt laut aktueller Meldung Impfungen für 12- bis 17-Jährige gegen das Coronavirus.