Die Diagnose „Down Syndrom“ löst bei Eltern zunächst Ängste aus. Eine betroffene Mutter will ihnen helfen und hat das Projekt „Von Mutter zu Mutter“ ins Leben gerufen. In Marburg sehen wir uns ein Projekt an, das die Stadt sicherer machen soll. In unserer Serie „Insta-Food-Trends“ mixen wir heute Coffee Cocktails und wir fragen einen Allergologen, welche Mittel er bei Heuschnupfen empfiehlt. Wer sich schon immer gefragt hat, wie man Bienenwachstücher selbst herstellt, dem zeigen wir, wie das geht.