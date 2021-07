Über 30 Kilogramm Schweinefleisch isst jeder Deutsche im Schnitt, zu meist sehr günstigen Preisen. Wir schauen auf die Haltungsbedingungen der Tiere. Pilze sammeln im Sommer: Wir zeigen, worauf Sie achten müssen. In unserer Serie geht es weiter an der Nordseeküste entlang. Ziel heute: Friedrichstadt. Außerdem schauen wir uns „Freeware“-Computerprogramme an und testen, ob auch hässliche Fahrräder gestohlen werden.