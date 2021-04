Die Diagnose Fettleber betrifft immer mehr Menschen in Deutschland, mit teils dramatischen Spätfolgen. In Raunheim ist die Wakeboard-Saison eröffnet. Unser Reporter erfährt, welche Regeln gelten und wie man einen Wakeboard-Termin bucht. Kunst aus Steinen – wie das geht, zeigt uns ein angehender Steinmetz. Und von Profis erfahren wir, wie man eine Wand richtig verputzt und wie der Knopf wieder an die Bluse kommt.