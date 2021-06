Beerenzeit! Die leckeren Früchtchen gelten als heimisches Superfood und sollen sogar beim Abnehmen helfen. Stimmt das? Ein Pool der etwas anderen Art schaut sich Ratgeber-Reporterin Maike Tschorn in Lollar an. In Portugal führt unsere Reise in die Hauptstadt Lissabon. Und wir machen den Geschmackstest: Welcher fertige Kartoffelsalat ist der leckerste?