Teleshopping – oft Nepp und schlechte Qualität Nepp oder Schnäppchen - wie ist das mit dem Teleshopping? Und was verbirgt sich hinter der Aktion „Pandamie“ des Frankfurter Restaurants Pino? In unserer Wochenserie stellen wir die großartigen Backspezialitäten aus anderen Kulturen vor und wir schauen in dieser Sendung nach den Stärken und Schwächen autistischer Menschen.