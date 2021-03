Viele Fertig-Produkte aus veganem Hackfleisch schnitten bei Öko-Test schlecht ab. Wir zeigen, wie man eine gesunde vegane Bolognese ganz leicht selbst zubereiten kann. Was die Wolle von Rhön-Schafen zu einem idealen Pflanzen-Dünger macht, erklärt uns ein Schäfer und wir sind in einer Hundeschule bei einem professionellen Einzeltraining dabei. Der neue Trend beim Abnehmen heißt: Souping (also Suppe löffeln), und wir wollen wissen, wie der Trend funktioniert.