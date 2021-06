Jeder macht es bis zu 200-mal am Tag: Lügen. Wir fragen, wie man "Lügner*innen" entlarvt und wie viel "Lüge" eine Partnerschaft aushält. Übernachten in einem echten Kunstwerk, möglich ist das am Frankfurter-Museumsufer. Unsere Ratgeber-Reporterin erfährt, was hinter dieser Idee steckt. In Portugal machen wir uns auf den Wanderweg nach Porto. Wir erfahren, welcher Fahrrad-Helm bei Stiftung Warentest am besten abgeschnitten hat und klären, welche Versicherungen Sie gegen Unwetterschäden haben sollten.