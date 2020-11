So gefährlich ist ein gebrochenes Herz: Wir klären, was hinter dem Phänomen Broken-Heart-Syndrom steckt. Außerdem besucht unser Reporter Jens Kölker die zwei Erfinderinnen eines ganz besonderen Daumenkinos. Kulinarisch schauen wir in anderen Ländern Europas auf die Teller und backen schwedische sowie griechische Leckereien. Beim Christbaumständer-Test schließlich wird geprüft, welche Modelle wirklich halten, was sie versprechen.