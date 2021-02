Auf Arztbewertungen im Internet ist nicht immer Verlass, denn viele sind gekauft. Wir zeigen, wie man einen guten Arzt findet. Am 1. März öffnen die Friseursalons wieder. Wir erklären, was Kund*innen beachten sollten. In Kassel lernen wir ein Hessisches Startup kennen, das aus Bauschutt stylische Fliesen herstellt. Ein wichtiger Schlüssel für ein glückliches Leben: Selbstliebe – wie man sie lernt, fragen wir bei einem Experten nach.