Sommerzeit ist Mückenzeit. Die zunächst harmlosen Stiche können sich gefährlich entzünden. hr-Reporterin Simone Kienast schaut sich im Kunstkaufhaus in Hanau um. Unsere Wanderung entlang der Atlantikküste Portugals endet heute in Porto und wir geben Tipps in puncto Sicherheit auf dem Motorrad.