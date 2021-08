Ernährungspsychologie – Blickfänger beeinflussen Kauf- und Essverhalten Wir erklären, was unseren Blick beim Einkaufen lenkt - oftmals zu spontanen Versuchungen. Fisch gilt als gesund, doch welcher ist es tatsächlich? Wir klären, ob TK oder frisch besser ist und wie er am besten schmeckt. Außerdem wollen wir wissen, warum Sojabohnen so vielfältig einsetzbar sind. Und in der dritten Folge unserer Wochenserie begleiten wir eine Patientin, der ein Knoten an der Schilddrüse zu schaffen macht.