Bio-Lebensmittel sind für Umwelt und Gesundheit oft die bessere Wahl. Wir wollen wissen, ob sie sich aber auch jeder leisten kann – und vergleichen einen konventionellen mit einem Bio-Warenkorb. Zum Gespräch mit Pflanzen begibt sich Ratgeber-Reporterin Kate Menzyk in den Palmengarten. In unserer Schwarzwald-Serie fliegt unsere Reporterin an einem Drahtseil über Täler und Baumkronen. Und wir zeigen, wie Sie Ihren Gartenpool am besten reinigen.