Privat kontra Kasse – Zweiklassenmedizin in Deutschland „Einen Termin beim Radiologen kann ich Ihnen leider erst in 4 Wochen anbieten.“ Welcher Kassenpatient hat das oder ähnliche Aussagen nicht auch schon einmal gehört. Komisch: Für Privatpatient*innen ist ein Termin noch in derselben Woche möglich. Im Extremfall gibt es sogar getrennte Wartezimmer.