Eine manchmal unsichtbare Gefahr ist viszerales Fett im Bauchraum. Sogar schlanke Menschen können es haben. Wir erklären, was dagegen hilft. In der fünften Folge unserer Wochenserie hat eine Patientin mit Rückenschmerzen zu kämpfen. Ursache: die Schilddrüse. Lust auf ein Tattoo – aber nicht für immer? Dann wäre ein professionelles Klebe-Tattoo aus dem Tattoo-Studio vielleicht eine Alternative. Köstliches aus aller Welt erwartet die Besucher*innen des Street Food Festivals in Kassel. Und wir mixen einen sommerlichen Gin-Cocktail mit Himbeeren.