Die Zahlen sind erschreckend: Um 12 Prozent mehr Kinder sind im letzten Jahr misshandelt worden. Expert*innen zeigen sich besorgt, denn die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. Die Infektionszahlen sinken und die Campingplätze füllen sich. hr-Reporter Kai Fischer schaut sich auf dem Camping Platz am Nieder-Mooser See die Auflagen an. Gemüse auf kleiner Fläche anbauen, das geht. Wie man sich ein platzsparendes Anzuchthaus baut, zeigen wir. Und wir rechnen nach, was ein eigener Swimmingpool in Anschaffung und Unterhalt kostet.