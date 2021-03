Wie schnell kann man sich beim geselligen Zusammensein im Freien mit dem Corona-Virus infizieren? Das erfahren wir von einem Aerosol-Forscher. Wie man bunte Oster-Deko aus Blumen herstellt, zeigt uns ein Gartenmeister aus dem Schlossgarten Bad Homburg. In unserer Wochenserie testen wir Outdoor-Apps und starten mit der Radfahr- und Wander-App "Komoot". Außerdem fragen wir, was es mit Kindern macht, wenn sich ihre eigene Ethnie in ihrem Spielzeug nicht wiederfindet.