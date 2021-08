Nackenschmerzen mit Faszientraining beseitigen: Wir erklären, wie das geht und was Faszien eigentlich sind. Einschulung in Hessen: Wie Eltern ihre Kinder auf den neuen Abschnitt vorbereiten können, erfährt unser Ratgeber-Reporter. Selbstgemachtes Bio-Müsli ohne künstliche Zusatzstoffe oder Haushaltszucker, das gibt es beim Start-Up „büsli“. “Miracle Morning” bedeutet, mit Morgenroutinen stressfreier in den Tag zu starten. Wir zeigen die Vorteile auf. Und wir zaubern eine vegane Mayonnaise aus Kichererbsenwasser.