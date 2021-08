Gaffen an einem Unfallort wird inzwischen strenger bestraft. Wir fragen einen Anwalt, was genau auf Gaffer*innen zukommt. Eis in Spitzenqualität bietet eine Eismanufaktur aus Nieder-Brechen. Wir schauen in die Sterne, mit dem Teleskop der Starkenburg-Sternwarte in Heppenheim. Und wir fragen, wann ein teures Zahn-Implantat nötig ist, wann nicht und welche Alternativen es gibt.