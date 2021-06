Digitaler Impfpass – So funktioniert er!

Ab heute kann man sich in Apotheken den digitalen Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung ausstellen lassen. Mit Hilfe der kostenlosen App „CovPass“ können Geimpfte dann jederzeit digital per Smartphone nachweisen, dass sie vollständig geimpft sind und müssen keine Papierdokumente mit sich führen. Ob und wie das genau funktioniert, erfährt Hessenentdeckerin Kate Menzyk in einer Frankfurter Apotheke.