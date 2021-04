Elektro-Vertikutierer im Test – Jetzt geht’s dem Moos an den Kragen

Das Gras im heimischen Garten fängt gerade an zu wachsen. Doch über den Winter hat sich an vielen Stellen Moos ausgebreitet. Elektro-Vertikutierer kämmen Moos und altes Gras heraus und sorgen so für Belüftung. Wir testen drei Elektro-Vertikutierer zwischen 90 und 170 Euro. Fazit: Sieger im Gebrauchstest ist das Gerät von Primaster (der Baumarktkette Globus) zu einem Preis von 149 Euro.