Leckere Säfte, die voller Vitamine stecken – kaum ein gekaufter Saft kann da mithalten. Machen Sie sich Ihren Saft doch einfach selbst! Mit einem Entsafter geht das ganz leicht per Knopfdruck – oder? Unsere Praxistester wollten es genau wissen: Fließt der Saft wirklich so einfach und wann kommen die Geräte an ihre Grenzen? Wir haben verschiedene Entsafter zwischen 70 und 130 Euro getestet.