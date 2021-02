Der CVC ist einer der ältesten Karnevalvereine Deutschlands. Karneval ist also traditionell ein Muss in Bad Camberg und nicht mal Corona hält Närrinnen und Narren vom Feiern ab. Karneval digital: mit Daypacks und Kappensitzung wird man Teil der närrischen Gemeinde. Jens Kölker will wissen, ob das wirklich so spaßig ist und was da in Bad Camberg so zusammengestellt wurde.