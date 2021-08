Ist Lachs aus dem Kühlregal besser als TK-Lachs? Stiftung Warentest hat Wild- und Zuchtlachs getestet. Und überhaupt: Fisch gilt als gesund. Die Empfehlung lautet oft, zweimal pro Woche zu dieser tierischen Eiweiß- und Fettquelle zu greifen. Doch welcher eignet sich wann am besten? Und was besonders gut dazu schmeckt, das schauen wir uns auch an.