In Coronazeiten boomt nicht nur die Nachfrage nach Hunden und Katzen. Ebenfalls gefragt sind Fische. Was sollte man bei der Anschaffung eines Aquariums sowie der Haltung von Fischen unbedingt beachten? Und wie werden die Tiere gezüchtet? Reporterin Maike Tschorn besucht Europas größten Malawi Buntbarsch-Züchter Nikolaj Gaus in Wasenberg und erfährt von ihm, worauf es bei der Züchtung sowie der Pflege von Aquarien und deren Bewohnern ankommt.