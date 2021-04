Es gibt in Hessen 44 Kliniken, in denen Frauen ihr Kind zur Welt bringen können. Doch nicht überall herrscht der gleiche medizinische Standard. Vielen Geburtskliniken ist keine Kinderklinik angeschlossen, kinderärztliche Betreuung muss bei Bedarf erst gerufen werden. Wenn es bei der Geburt zu einem Zwischenfall kommt, sind Mutter und Kind unter Umständen in Gefahr.