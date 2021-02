Wir wollen wissen: Was ist Apfelessig eigentlich genau? Wie wende ich ihn an? Und wieso hat er eine so vielseitige und heilende Wirkung? Leichter abnehmen dank Apfelessig – klingt gut, aber ist es das auch? Das alte Hausmittel Apfelessig soll wahre Wunder bewirken! Es hilft bei Halsschmerzen, lässt die Haare glänzen, kurbelt den Stoffwechsel an, senkt Blutzucker- und Blutfettwerke und Fußpilz soll Apfelessig auch noch heilen. Aber stimmt das alles auch?