Mancher Obstbaum trägt mehr Früchte als sein*e Besitzer*in verwerten kann. Es wäre doch schade, wenn dieses Obst einfach als Fallobst am Boden verderben würde. Die Aktion “Gelbes Band” will das verhindern. Bäume, die ein gelbes Band am Stamm tragen, dürfen von jedermann abgeerntet werden. In Mücke im Vogelsberg hängen die ersten gelben Bänder.