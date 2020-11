Unser Backreise geht weiter nach Griechenland zu Irini und Maroula in Pfungstadt. Aufgewachsen sind die beiden in Katerini, in der Nähe von Thessaloniki. Kennengelernt haben sie sich aber erst hier in Deutschland. In ihrem Laden "Nostos" gibt es griechische Spezialitäten. Uns verraten die beiden zwei Rezepte. Zum einen Karindopida, ein herrlich saftiger Walnusskuchen mit Puddingcreme und Kourabies. Das ist ein griechisches Weihnachtsgebäck, das unseren Vanillekipferln ähnelt. Dabei wird Maroula ganz melancholisch, denn Kourabies verbindet sie mit ihrer Oma in ihrer alten Heimat.



Rezepte:

Griechischer Walnusskuchen mit Sirup und Creme

Kourabiedes - Griechisches Weihnachtsgebäck